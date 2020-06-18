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Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Жена в этой истории трижды пострадавшая, мать похоронила, мужа похоронила и переживает поток клеветы и издевательств в СМИ. ЕЕ частную жизнь мошенники вынесли на всенародное обсуждения. Жене здоровья, сил пережить всю эту вакханалию
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А кто эту семью к Малахову тащил??? Засветились в телевизоре?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

16:01 18.06.2020 (обновлено: 17:00 18.06.2020)
178290
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
По его словам, законная супруга Захарова намерена явиться в Следственный комитет и утвердить себя в статусе потерпевшей. Он предположил, что женщина возмущена ситуацией, когда ее жизнь становится предметом обсуждения журналистов.
"Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах", — отметил друг семьи в комментарии "Московскому комсомольцу".
Он добавил, что сейчас потерпевшим по делу является брат, однако жена погибшего будет в приоритете, если обратится в СК. Кроме того, по мнению собеседника издания, супруга погибшего может сменить адвоката.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жена в этой истории трижды пострадавшая, мать похоронила, мужа похоронила и переживает поток клеветы и издевательств в СМИ. ЕЕ частную жизнь мошенники вынесли на всенародное обсуждения. Жене здоровья, сил пережить всю эту вакханалию
18 июня, 16:17
Agreppina Rostovskaya
6812318
А кто эту семью к Малахову тащил??? Засветились в телевизоре?
18 июня, 16:31
Денис Гошкин
40120222
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