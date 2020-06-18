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Бывший лагерь "Шталаг-372" могут признать объектом культурного наследия
Территория бывшего немецкого концентрационного лагеря "Шталаг-372" в Пскове, где погибли более 75 тысяч военнопленных, может быть признана объектом культурного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:01
псковская область
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РИА Новости
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псковская область, псков, общество

Бывший лагерь "Шталаг-372" могут признать объектом культурного наследия

16:01 18.06.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Территория бывшего немецкого концентрационного лагеря "Шталаг-372" в Пскове, где погибли более 75 тысяч военнопленных, может быть признана объектом культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Проблема увековечения памяти советских военнослужащих, погибших в концентрационном лагере "Шталаг-372", возникла еще в 2006 году, когда на территории массового захоронения началось строительство жилых домов. Тогда при подготовке котлованов были обнаружены человеческие останки, часть которых удалось перезахоронить. В 2014 году власти региона задались целью определить границы территории бывшего концлагеря, провести необходимые изыскания и раскопки, а также в перспективе организовать перезахоронение и установить памятный знак.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
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"Территория одного из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе "Шталаг-372"… включена в перечень выявленных объектов культурного наследия... Следующим шагом является проведение государственной историко-культурной экспертизы, на основании которой и будет принято решение о включении территории лагеря в государственный реестр объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.
Как уточняют региональные власти, территория бывшего концлагеря в Пскове ограничена улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным областного фонда "Достоверная история", примерно половина территории находится под застройкой. Точные места захоронений военнопленных пока не установлены.
В годы оккупации Пскова в городе и на его окраинах фашистами было организовано пять концлагерей. Один из них, "Шталаг-372", действовал с осени 1941 года по декабрь 1943 года. По данным чрезвычайной государственной комиссии, общее число погибших в "Шталаге-372" (уничтоженных, умерших от голода, болезней) составило более 75 тысяч человек.
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