Бывший лагерь "Шталаг-372" могут признать объектом культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Территория бывшего немецкого концентрационного лагеря "Шталаг-372" в Территория бывшего немецкого концентрационного лагеря "Шталаг-372" в Пскове , где погибли более 75 тысяч военнопленных, может быть признана объектом культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Псковской области

Проблема увековечения памяти советских военнослужащих, погибших в концентрационном лагере "Шталаг-372", возникла еще в 2006 году, когда на территории массового захоронения началось строительство жилых домов. Тогда при подготовке котлованов были обнаружены человеческие останки, часть которых удалось перезахоронить. В 2014 году власти региона задались целью определить границы территории бывшего концлагеря, провести необходимые изыскания и раскопки, а также в перспективе организовать перезахоронение и установить памятный знак.

"Территория одного из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе "Шталаг-372"… включена в перечень выявленных объектов культурного наследия... Следующим шагом является проведение государственной историко-культурной экспертизы, на основании которой и будет принято решение о включении территории лагеря в государственный реестр объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Как уточняют региональные власти, территория бывшего концлагеря в Пскове ограничена улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным областного фонда "Достоверная история", примерно половина территории находится под застройкой. Точные места захоронений военнопленных пока не установлены.