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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200618/1573133216.html
Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь
Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой в регионе и ей необходима поддержка России, заявил в четверг журналистам президент Сербии Александр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:16
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
александр вучич
новости - религия и мировоззрение
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сербская православная церковь, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, черногория, сербия, белград (город), в мире

Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь

15:59 18.06.2020 (обновлено: 16:16 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой в регионе и ей необходима поддержка России, заявил в четверг журналистам президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Для нас крайне важно позаботиться о Сербской православной церкви, чье сохранение находится под угрозой в регионе, и я попросил о поддержке у России", - сообщил Вучич.
Он также подтвердил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина на освящение храма святого Саввы в Белграде, которое запланировано на осень. "Полагаю, визит президента Путина будет означать дополнительный импульс не только нашим культурным и религиозным связям, но и дополнительно усилит позицию нашего народа, нашей страны и сербской церкви", - заявил Вучич.
В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория,
17 июня, 15:47Сказано в эфире
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровЧерногорияСербияБелград (город)В мире
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