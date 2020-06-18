Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь

БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой в регионе и ей необходима поддержка России, заявил в четверг журналистам президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Для нас крайне важно позаботиться о Сербской православной церкви, чье сохранение находится под угрозой в регионе, и я попросил о поддержке у России", - сообщил Вучич.
Он также подтвердил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина на освящение храма святого Саввы в Белграде, которое запланировано на осень. "Полагаю, визит президента Путина будет означать дополнительный импульс не только нашим культурным и религиозным связям, но и дополнительно усилит позицию нашего народа, нашей страны и сербской церкви", - заявил Вучич.
В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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