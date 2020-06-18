Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь

Погромы, аресты, избиения. Эксперт объяснила, что началось в Черногории В среду утром полиция Черногории провела силовую акцию по задержанию членов руководства города Будва. Оппозиция заявила, что это поставило страну на грань конфликта. Эксперт Елена Гуськова в эфире радио Sputnik дала свою оценку происходящему.