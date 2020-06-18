Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Бабарико подал жалобу

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Подана жалоба в Генеральную прокуратуру Подана жалоба в Генеральную прокуратуру Белоруссии на недопуск адвокатов к претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико , сообщил в четверг один из его защитников Дмитрий Лаевский.

Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, передало, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка . Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно".

"По состоянию на данное время нами подана жалоба в Генеральную прокуратуру,… принята, пока что о реакции на нее информации нет. В здание ДФР (департамента финрасследований – ред.), как вы могли видеть, пока нас также не пустили, поэтому ожидаем, надеемся, что какая-то реакция будет", - сказал Лаевский журналистам.

По словам Лаевского и его коллеги Александра Пыльченко, адвокатам Бабарико и его сына до сих пор неизвестно их местонахождение, как и неизвестно доподлинно, какой орган ведет расследование и "в каком статусе они находятся".

"Но с учетом того, что после их задержания прошло достаточно много времени, то есть больше трех часов, есть основание считать, что их задержание связано с каким-то уголовным делом", - сказал Лаевский.

Он также уточнил, что защитников Бабарико и его сына не приглашали в их дом, где в четверг проходят обыски. "Знаем о том, что они (обыски – ред.) проходят. Насколько нам известно, подзащитных там нет", - добавил Лаевский.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Тогда сообщалось, что сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Политик полагает, что действия властей носят заказной политический характер.