В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Следователи задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы , сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова

По данным СК, 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, "совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера". Следователи завели уголовное дело по двум статьям.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1983 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников", - сказала Иванова.