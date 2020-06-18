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В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Следователи задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:59
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572672293.html
https://ria.ru/20200515/1571517617.html
И смех, и грех... Это все, что нужно знать о правозащитниках)
13
Вот они правозащитнички. То нацистов в Бесмортном полку размещают, то ветеранов оскорбят и т.д.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании

15:55 18.06.2020 (обновлено: 15:59 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным СК, 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, "совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера". Следователи завели уголовное дело по двум статьям.
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9 июня, 11:34
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1983 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников", - сказала Иванова.
Она добавила, что в ближайшее время его доставят к следователям.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И смех, и грех... Это все, что нужно знать о правозащитниках)
18 июня, 15:58
Лилиана Жеманная
920101
Вот они правозащитнички. То нацистов в Бесмортном полку размещают, то ветеранов оскорбят и т.д.
18 июня, 16:08
ВВлад
720001
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