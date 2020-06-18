https://ria.ru/20200618/1573132868.html
В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Следователи задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:55
2020-06-18T15:59
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572672293.html
https://ria.ru/20200515/1571517617.html
Лилиана Жеманная
И смех, и грех... Это все, что нужно знать о правозащитниках)
13
Влад
Вот они правозащитнички. То нацистов в Бесмортном полку размещают, то ветеранов оскорбят и т.д.
10
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия