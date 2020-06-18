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Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце
Бывший президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге возле здания суда в Киеве, где ему в четверг будут избирать меру пресечения, заплакал на словах о... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:55
алексей порошенко
европейская солидарность
петр порошенко
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алексей порошенко, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире

Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце

15:54 18.06.2020 (обновлено: 16:55 18.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге возле здания суда в Киеве, где ему в четверг будут избирать меру пресечения, заплакал на словах о своем погибшем отце, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. Генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.
"Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь... Я провел всю ночь возле гроба своего отца", - сказал Порошенко.
После своего выступления перед митингующими Порошенко зашел в здание суда, чтобы принять участие в судебном заседании.
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В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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