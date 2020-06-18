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В Сочи 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Все отели, гостиницы и пансионаты Сочи начнут принимать гостей в полном объеме с 21 июня после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:59
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туризм, сочи, краснодарский край, общество

В Сочи 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты

15:59 18.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Все отели, гостиницы и пансионаты Сочи начнут принимать гостей в полном объеме с 21 июня после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает администрация города.
Власти уточняют, что с 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, по решению губернатора снимут режим карантина. При этом режим повышенной готовности сохраняется.
"В полном объёме туристов смогут принимать все сочинские гостиницы, пансионаты и санатории. Ограничений номерного фонда нет. В Сочи более 1,6 тысячи классифицированных средств размещения, 76 из которых - крупные отели и гостиницы. Им разрешено начать работу только в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, в том числе – в части организации питания и размещения гостей в номерах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что гостям санаториев справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении больше не понадобятся. Однако если в здравнице, отеле, пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие, средство размещения станет обсерватором.
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Также с 21 июня в Сочи разрешено открыться всем торговым центрам без ограничений по площади. Крупных торговых центров площадью свыше трех тысяч квадратных метров на курорте 20. Деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон по-прежнему остаётся под запретом. Кроме того, с 21 июня в городе будет разрешено проведение деловых мероприятий численностью не более ста человек. С 1 июля смогут начать работу детские оздоровительные организации с медицинской лицензией. До полного снятия всех ограничительных мер эти лагеря будут принимать детей только из Краснодарского края. Пока загрузка объектов не должна превышать 50%.
"Обсерваторы продолжат функционировать, но только для прибывающих из-за границы граждан. Россияне, приезжающие в Сочи из других регионов страны, направляться в обсерватор не будут. В аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, а также на посту Магри у въезжающих продолжат измерять температуру", - говорится в сообщении.
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