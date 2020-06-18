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Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах
Самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату, перебрасываемые на запад... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:52
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353
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60
германия, ливия, сша, в мире

Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах

15:52 18.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату, перебрасываемые на запад Ливии грузы могут носить военный характер, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Согласно данным открытых навигационных источников, самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату", - сказал он.
"Есть основания полагать, что перебрасываемые на запад Ливии грузы носят военный характер, а их распределением будет заниматься спецподразделение Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), дислоцированное в районе ливийско-тунисской границы",- добавил собеседник агентства.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Вчера, 15:29
Диписточник рассказал о действиях США в Ливии
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