https://ria.ru/20200618/1573132403.html
Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах
Самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату, перебрасываемые на запад... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:52
2020-06-18T15:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, ливия, сша, в мире