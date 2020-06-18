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СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат
Суд в Чите в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:53
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
забайкальский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, забайкальский край, чита, происшествия

СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат

15:51 18.06.2020 (обновлено: 15:53 18.06.2020)
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© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Чите в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"На завтра назначено продление стражи", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что следствие просит продлить арест на три месяца: расследование подходит к концу, и необходимо время на ознакомление с материалами дела, составление и утверждение обвинительного заключения.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Шамсутдинов стал потерпевшим. Может ли это повлиять на приговор?
17 декабря 2019, 21:04Итоги дня
Шамсутдинов стал потерпевшим. Может ли это повлиять на приговор?
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