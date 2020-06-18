СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат

Он уточнил, что следствие просит продлить арест на три месяца: расследование подходит к концу, и необходимо время на ознакомление с материалами дела, составление и утверждение обвинительного заключения.

Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.