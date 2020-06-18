СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Чите в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"На завтра назначено продление стражи", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что следствие просит продлить арест на три месяца: расследование подходит к концу, и необходимо время на ознакомление с материалами дела, составление и утверждение обвинительного заключения.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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