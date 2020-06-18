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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573132094.html
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 102 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,8 тысячи человек, всего в стране выявлены более 102 тысяч случаев заболевания,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
бангладеш
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бангладеш, в мире

В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 102 тысячи

15:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Бангладеш
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Автомобили скорой помощи в Бангладеш. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,8 тысячи человек, всего в стране выявлены более 102 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным, за сутки были выявлены 3803 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 102 292. За сутки от коронавируса погибли 38 человек, общее число погибших составляет 1343 человека.
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Согласно последним данным, на карантине в стране находятся более 332 тысяч человек, выпущены из-под карантина более 269 тысяч человек.
Несмотря на рост числа заболевших в стране, власти Бангладеш не стали продлевать режим изоляции, введенный 8 марта, и 31 мая объявили об открытии офисов и возобновлении работы транспорта. При этом власти призвали население страны соблюдать социальную дистанцию
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБангладешВ мире
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