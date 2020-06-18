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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573131868.html
Попыток взлома системы онлайн-голосования в Москве не фиксировалось
Попыток взлома системы онлайн-голосования в Москве пока еще не было, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:48
голосование по поправкам в конституцию
пьеррик годри
московская городская дума
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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пьеррик годри, московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Попыток взлома системы онлайн-голосования в Москве не фиксировалось

15:48 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Попыток взлома системы онлайн-голосования в Москве пока еще не было, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
"Это тестовое голосование. Попытку взлома мы считаем как технический контроль, это как сотрудники: мы набрали призовой фонд в 2 миллиона рублей, у нас в группу пришли разработчики игры "World of Tanks", которые мне грозят, что они все взломают своими танками... Но пока на 14 часов не было попыток взлома вообще, поэтому эти два миллиона на столе", - сказал Венедиктов.
Ноутбук
Вчера, 14:35
Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве не выявили
Он отметил, что технические коды и информацию для проверки системы также выслали французу Пьеррику Годри, который нашел уязвимости в системе голосования на выборах в Мосгордуму. "Он пока не ответил, но мы рассчитываем, что он нам поможет, ну и, может, заработает еще чуть-чуть", - сказал Венедиктов.
В Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи будут тестировать систему в четверг и в пятницу, им будет предложено ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
Тест-голосование проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюПьеррик ГодриМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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