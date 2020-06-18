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На Ставрополье разрешили работу спа-салонов, бань и саун
Власти Ставропольского края разрешили работать спа-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ставропольский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ставропольский край, общество

На Ставрополье разрешили работу спа-салонов, бань и саун

15:45 18.06.2020
2000
© Fotolia / lilkinСауна
Сауна
© Fotolia / lilkin
Сауна. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Ставропольского края разрешили работать спа-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В Ставропольском крае расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена в период действия ограничительных мер. В частности, на территории края возобновляется работа спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, в которых тренируются профессиональных спортивные команды края. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности, добавлено в релизе.
"Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края", - уточняет пресс-служба.
Всего в Ставропольском крае выявлено 4018 случаев заражения коронавирусом, из них 2221 выздоровел, 75 скончались. За сутки зафиксировано 90 новых случаев и три летальных исхода.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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