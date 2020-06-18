На Ставрополье разрешили работу спа-салонов, бань и саун

ПЯТИГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Власти Ставропольского края разрешили работать спа-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В Ставропольском крае расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена в период действия ограничительных мер. В частности, на территории края возобновляется работа спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, в которых тренируются профессиональных спортивные команды края. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности, добавлено в релизе.

"Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края", - уточняет пресс-служба.

Всего в Ставропольском крае выявлено 4018 случаев заражения коронавирусом, из них 2221 выздоровел, 75 скончались. За сутки зафиксировано 90 новых случаев и три летальных исхода.