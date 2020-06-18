Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы

"Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе организация будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию", — рассказал гендиректор туркомпании Александр Цандекиди.