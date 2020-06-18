https://ria.ru/20200618/1573131401.html
Мужчина угрожает открыть стрельбу в квартире на севере Москвы
Неизвестный мужчина угрожает стрельбой в жилом доме на севере Москвы, вместе с ним в квартире находятся, по предварительным данным, женщина и двое детей,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:44
2020-06-18T15:58
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573079124.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на севере москвы, москва, происшествия