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Мужчина угрожает открыть стрельбу в квартире на севере Москвы
Неизвестный мужчина угрожает стрельбой в жилом доме на севере Москвы, вместе с ним в квартире находятся, по предварительным данным, женщина и двое детей,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:58
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стрельба на севере москвы, москва, происшествия

Мужчина угрожает открыть стрельбу в квартире на севере Москвы

15:44 18.06.2020 (обновлено: 15:58 18.06.2020)
14653
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает стрельбой в жилом доме на севере Москвы, вместе с ним в квартире находятся, по предварительным данным, женщина и двое детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Приорова в квартире неизвестный мужчина угрожает стрельбой, в квартире вместе с ним находятся женщина и двое детей", - сказал собеседник агентства.
Полиция
17 июня, 17:30
Полиция проверяет сообщение о похожих на стрельбу звуках в центре Москвы
По его словам, сотрудники правоохранительных органов проверят поступившую информацию.
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Стрельба на севере МосквыМоскваПроисшествия
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