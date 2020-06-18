Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573131324.html
В ЕК призвали Россию активнее участвовать в решении климатических проблем
России следует активнее участвовать в решении климатических проблем, заявила заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской комиссии... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:43
россия
земля - риа наука
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:257:3076:1987_1400x0_80_0_0_a6ee792989318ac2ae4236b30f26c77f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572587269.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:257:3076:1987_1400x0_80_0_0_a6ee792989318ac2ae4236b30f26c77f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e4a29ca1cf1c3deb7647ac3c690a58fd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_88:0:2136:2048_1400x0_80_0_0_f6261fd628c835280d92fa92b7b1810e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля - риа наука, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕК призвали Россию активнее участвовать в решении климатических проблем

15:43 18.06.2020
108
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России следует активнее участвовать в решении климатических проблем, заявила заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской комиссии Клара де ла Торре.
Она напомнила, что в ЕС идет постепенное сокращение использования ископаемого топлива, но в одиночку проблему планеты не решить.
"Присоединиться к инициативе должны все. В частности, Россия. Поскольку у нас есть общие интересы. Необходимо разработать климатически совместимый мир… Нельзя забывать о том, что российские леса - это фантастический ресурс и отличная база для улучшения нашего экологического будущего", - сказала она во время вебинара "Европейский зеленый курс и план восстановления экономики: что они значат для России?".
Темпы роста приземной температуры в РФ намного выше, чем в среднем по миру, отметила она.
Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
7 июня, 13:11
Грядет новый климат? Вильфанд о последствиях рекордного тепла в Сибири
"Цена бездействия гораздо выше, чем цена любого действия. Нельзя позволить себе не инвестировать в решение климатических проблем", - отметила она.
Также де ла Торре поблагодарила Россию за принятие Парижского соглашения в прошлом году.
"Мы рады работать с РФ и оказать ей поддержку, чтобы получить всю выгоду от этой экологической трансформации, от инвестиций в устойчивое будущее. Мы хотели бы призвать Россию - точно так же, как и всех остальных международных партнеров - установить четкие и научно обоснованные планы по сокращению выбросов в сочетании с национальной стратегией восстановления экономики", - подчеркнула она.
"Зеленый" курс Европы (green deal) был предложен в конце прошлого года председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он предполагает, что к 2050 году ЕС станет "углеродно нейтральным", а также предлагает комплекс структурных изменений, которые позволят обеспечить развитие Европы и сохранение экологии и климата.
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Вчера, 10:14
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
0400024
Обсудить 2
РоссияЗемля - РИА НаукаЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
Ливия
Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах
Украинские военные
На Украине стартовали курсы по переподготовке военных по программе НАТО
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР
Сотрудник полиции
В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Германии в многоэтажном жилом корпусе объявили карантин из-за COVID-19
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Диписточник рассказал о действиях США в Ливии
Автомобили полиции Германии
В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве
Храм Святого Саввы в Белграде
Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь
Рамиль Шамсутдинов
СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат
Хусейн Арнус
Премьер Сирии обсудил с вице-президентом Ирана действия против санкций
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния