В ЕК призвали Россию активнее участвовать в решении климатических проблем

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России следует активнее участвовать в решении климатических проблем, заявила заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской комиссии Клара де ла Торре.

Она напомнила, что в ЕС идет постепенное сокращение использования ископаемого топлива, но в одиночку проблему планеты не решить.

"Присоединиться к инициативе должны все. В частности, Россия. Поскольку у нас есть общие интересы. Необходимо разработать климатически совместимый мир… Нельзя забывать о том, что российские леса - это фантастический ресурс и отличная база для улучшения нашего экологического будущего", - сказала она во время вебинара "Европейский зеленый курс и план восстановления экономики: что они значат для России?".

Темпы роста приземной температуры в РФ намного выше, чем в среднем по миру, отметила она.

"Цена бездействия гораздо выше, чем цена любого действия. Нельзя позволить себе не инвестировать в решение климатических проблем", - отметила она.

Также де ла Торре поблагодарила Россию за принятие Парижского соглашения в прошлом году.

"Мы рады работать с РФ и оказать ей поддержку, чтобы получить всю выгоду от этой экологической трансформации, от инвестиций в устойчивое будущее. Мы хотели бы призвать Россию - точно так же, как и всех остальных международных партнеров - установить четкие и научно обоснованные планы по сокращению выбросов в сочетании с национальной стратегией восстановления экономики", - подчеркнула она.