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В Германии в многоэтажном жилом корпусе объявили карантин из-за COVID-19
Многоэтажный комплекс с около 700 жильцами в немецком городе Геттинген поместили в карантин после того, как у 102 жильцов обнаружили коронавирус, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, геттинген, в мире

В Германии в многоэтажном жилом корпусе объявили карантин из-за COVID-19

15:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Многоэтажный комплекс с около 700 жильцами в немецком городе Геттинген поместили в карантин после того, как у 102 жильцов обнаружили коронавирус, сообщает газета Hessische Niedersächsische Allgemeine.
После того, как коронавирус случайно обнаружился у двух людей, в понедельник и вторник были проведены массовые тесты, которые выявили инфекцию у 102 человек, сообщили местные власти.
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"Эти меры не имеют альтернативы, речь идет о том, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Кроме того, число контактировавших лиц, прежде всего в жилом здании, велико", - заявили власти, которых цитирует издание. Многие жители дома являются выходцами из Румынии.
В общей сложности в ФРГ выявлены 187 764 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 856 пациентов с коронавирусом. Выздоровели более 174 тысяч человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияГеттингенВ мире
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