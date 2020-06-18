В Германии в многоэтажном жилом корпусе объявили карантин из-за COVID-19

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Многоэтажный комплекс с около 700 жильцами в немецком городе Геттинген поместили в карантин после того, как у 102 жильцов обнаружили коронавирус, сообщает газета Hessische Niedersächsische Allgemeine.
После того, как коронавирус случайно обнаружился у двух людей, в понедельник и вторник были проведены массовые тесты, которые выявили инфекцию у 102 человек, сообщили местные власти.
"Эти меры не имеют альтернативы, речь идет о том, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Кроме того, число контактировавших лиц, прежде всего в жилом здании, велико", - заявили власти, которых цитирует издание. Многие жители дома являются выходцами из Румынии.
В общей сложности в ФРГ выявлены 187 764 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 856 пациентов с коронавирусом. Выздоровели более 174 тысяч человек.
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