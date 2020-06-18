Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон

"Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин - умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что он здесь перед ним несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News , отвечая на вопрос журналиста об отношениях Трампа и Путина.

Болтон отметил, что Трамп очень хорош в заключении сделок, когда речь идет "о недвижимости на Манхэттене".

"Решение вопросов о договорах об ограничении вооружений... Решение многих других вопросов международной безопасности - это вещи, далекие от его жизненного опыта. Когда есть кто-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, и Дональд Трамп, которому не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них, это очень тяжелая позиция для Америки", - отметил Болтон.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.

Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.