Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19

Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов федерации.

"На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, возобновления оказания плановой медицинской помощи в медицинских учреждениях, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, создания резерва "коронавирусных" коек, организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах", - говорится в сообщении.