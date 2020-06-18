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Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса, где обсудил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:38
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РИА Новости
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353
60
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Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19

15:38 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса, где обсудил организацию безопасного отдыха на курортах, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов федерации.
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"На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, возобновления оказания плановой медицинской помощи в медицинских учреждениях, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, создания резерва "коронавирусных" коек, организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах", - говорится в сообщении.
Рабочая группа госсовета по противодействию распространению коронавируса была образована распоряжением президента РФ. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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