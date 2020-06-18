На предприятии под Калининградом выявили очаг коронавируса

Рыбоперерабатывающий комплекс полного технологического цикла, от вылова рыбы до изготовления готовой рыбной продукции. Имеет собственный флот и обеспечивается квотами на добычу рыбы в Балтийском бассейне, цеха для переработки и заморозки сырья.