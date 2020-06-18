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На предприятии под Калининградом выявили очаг коронавируса
Очаг заболевания коронавирусом выявили на рыбоперерабатывающем предприятии группы компаний "За Родину" под Калининградом, инфекция подтвердилась у 13... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград

На предприятии под Калининградом выявили очаг коронавируса

15:37 18.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Очаг заболевания коронавирусом выявили на рыбоперерабатывающем предприятии группы компаний "За Родину" под Калининградом, инфекция подтвердилась у 13 сотрудников, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.
"Пока выявили 13 человек. Закрыт цех стеклотары, полностью снята с рыбного производства одна смена. Заболевшие сотрудники находятся на карантине и проходят обследование. Из оставшихся работников созданы три смены в рыбном цеху, которые не пересекаются, постоянно проводится усиленная дезинфекция, закрыта столовая. Работодатель совместно с Роспотребнадзором эффективно взаимодействует", - рассказали в оперштабе.
Рыбоперерабатывающий комплекс полного технологического цикла, от вылова рыбы до изготовления готовой рыбной продукции. Имеет собственный флот и обеспечивается квотами на добычу рыбы в Балтийском бассейне, цеха для переработки и заморозки сырья.
По данным регионального оперштаба, в Калининградской области с населением более 1 миллиона человек на 18 июня выявлены 2195 случаев заражения COVID-19 (34 за последние сутки), 1127 человек из них выздоровели (44 за сутки), скончались 36.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьКалининград
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