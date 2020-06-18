Премьер Сирии обсудил с вице-президентом Ирана действия против санкций

БЕЙРУТ, 18 июн - РИА Новости. Премьер министр Сирии Хусейн Арнус в четверг обсудил по телефону с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири совместные действия по противостоянию западным санкциям, направленным против обоих государств.
"Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил по телефону премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса с его новым назначением. Джахангири подтвердил свою уверенность в продолжении и развитии особенных сирийско-иранских отношений, в частности экономических, в рамках противостояния мерам и санкциям Запада, которым подвергаются оба народа", - сообщает сирийское государственное агентство теле-радио вещания.
Президент Сирии Башар Асад 11 июня освободил от должности премьера Имада Хамиса, занимавшего этот пост с 2016 года. Исполняющим обязанности премьера назначен министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус.
Сирийский премьер в свою очередь подтвердил намерения Дамаска расширять сирийско-иранские отношения, которые являются "примером межгосударственных связей", выразив признание за поддержку Ирана вопреки санкциям и давлению Запада.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.