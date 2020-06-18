Премьер Сирии обсудил с вице-президентом Ирана действия против санкций

"Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил по телефону премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса с его новым назначением. Джахангири подтвердил свою уверенность в продолжении и развитии особенных сирийско-иранских отношений, в частности экономических, в рамках противостояния мерам и санкциям Запада, которым подвергаются оба народа", - сообщает сирийское государственное агентство теле-радио вещания.