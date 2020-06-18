https://ria.ru/20200618/1573130247.html
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
Лесные вредители пилильщик и листовертка стали причиной изменения цвета листвы деревьев в двух районах Якутии, специалисты проверят площадь распространения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:34
2020-06-18T15:34
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
якутск
общество
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якутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), якутск, общество
ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Лесные вредители пилильщик и листовертка стали причиной изменения цвета листвы деревьев в двух районах Якутии, специалисты проверят площадь распространения насекомых, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее из-за массового размножения сибирского шелкопряда Россельхознадзор
по региону установил карантинную зону в Якутске
. Аналогичные фитосанитарные зоны были объявлены на площади почти 2,6 миллиона гектаров в центральных районах республики.
Как отметили в минэкологии, поступила информация о том, что на территориях Мирнинского и Сунтарского районов наблюдается дехромация (изменение цвета) хвои и листьев на деревьях. Местные жители связали это с гусеницами, похожими на шелкопряда. Образцы насекомых для определения их вида были направлены в Якутск.
"Энтомологами института биологических проблем криолитозоны СО РАН установлены два вида вредителя: пилильщик из семейства Tenthredinidae и листовертка серая лиственничная из семейства Tortricidae. На данных участках будет проводиться детальный надзор за вредителем, учет его численности и площадь распространения", - информирует пресс-служба.
В ведомстве пояснили, что данные вредители большой ущерб не несут, насаждения после однократной обработки не погибают и хорошо восстанавливаются. Также в минэкологии рассказали, что специалистами филиала "Рослесозащиты" - "Центр защиты леса республики Бурятия" устанавливается причина повреждения леса еще в одном районе в Якутии, Нюрбинском. "При оперативном обследовании объедание хвои насекомыми не выявлено. Окончательное решение будет принято после исследования пробных материалов", - заключили в пресс-службе.