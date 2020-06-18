Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии

ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Лесные вредители пилильщик и листовертка стали причиной изменения цвета листвы деревьев в двух районах Якутии, специалисты проверят площадь распространения насекомых, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Ранее из-за массового размножения сибирского шелкопряда Россельхознадзор по региону установил карантинную зону в Якутске . Аналогичные фитосанитарные зоны были объявлены на площади почти 2,6 миллиона гектаров в центральных районах республики.

Как отметили в минэкологии, поступила информация о том, что на территориях Мирнинского и Сунтарского районов наблюдается дехромация (изменение цвета) хвои и листьев на деревьях. Местные жители связали это с гусеницами, похожими на шелкопряда. Образцы насекомых для определения их вида были направлены в Якутск.

"Энтомологами института биологических проблем криолитозоны СО РАН установлены два вида вредителя: пилильщик из семейства Tenthredinidae и листовертка серая лиственничная из семейства Tortricidae. На данных участках будет проводиться детальный надзор за вредителем, учет его численности и площадь распространения", - информирует пресс-служба.