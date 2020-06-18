В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве

БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Теоретическая вероятность отказа суда в Теоретическая вероятность отказа суда в Берлине от проведения процесса над обвиненным в убийстве россиянином есть, но она маловероятна, заявила РИА Новости официальный представитель камерного суда сената Берлина Лиза Яни.

Ранее в генпрокуратуре ФРГ сообщили о том, что направили в суд Берлина дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии , совершенном 23 августа прошлого года. Яни подтвердила, что материалы в суд уже поступили.

"Да, суд может принять теоретически такое решение. Это редко происходит, но иногда судебный процесс на основании обвинения не начинается. Закон предусматривает это, но это очень редкие случаи", - заявила Яни, добавив, что в настоящее время "слишком рано говорить" о том, будет ли по делу россиянина стопроцентно начат судебный процесс.

По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ", говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии "российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират" (запрещена в РФ - ред.)".

По версии немецкого следствия, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы Париж , 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву . Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.

По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в Брянске , 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.

В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.