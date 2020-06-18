Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573129996.html
В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве
Теоретическая вероятность отказа суда в Берлине от проведения процесса над обвиненным в убийстве россиянином есть, но она маловероятна, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:30
убийство гражданина грузии в берлине
германия
грузия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:229:3179:2017_1400x0_80_0_0_88b6218666d76d9f96d19f309a54f530.jpg
https://ria.ru/20200528/1572118027.html
https://ria.ru/20200618/1573123768.html
https://ria.ru/20200124/1563824923.html
6
германия
грузия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:229:3179:2017_1400x0_80_0_0_88b6218666d76d9f96d19f309a54f530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cf329a8d6f5801ac0305a17633c5df30.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_253:0:2300:2047_1400x0_80_0_0_045346f19aaa605e97e418c04c2fc061.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство гражданина грузии в берлине, германия, грузия, берлин (город), в мире

В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве

15:30 18.06.2020
3430
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Теоретическая вероятность отказа суда в Берлине от проведения процесса над обвиненным в убийстве россиянином есть, но она маловероятна, заявила РИА Новости официальный представитель камерного суда сената Берлина Лиза Яни.
Ранее в генпрокуратуре ФРГ сообщили о том, что направили в суд Берлина дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии, совершенном 23 августа прошлого года. Яни подтвердила, что материалы в суд уже поступили.
"Да, суд может принять теоретически такое решение. Это редко происходит, но иногда судебный процесс на основании обвинения не начинается. Закон предусматривает это, но это очень редкие случаи", - заявила Яни, добавив, что в настоящее время "слишком рано говорить" о том, будет ли по делу россиянина стопроцентно начат судебный процесс.
По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ", говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии "российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират" (запрещена в РФ - ред.)".
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
28 мая, 14:15
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
По версии немецкого следствия, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.
По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в Брянске, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.
В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Вчера, 14:00
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
Статуя Фемиды
24 января, 13:52
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
8740153
Обсудить 6
Убийство гражданина Грузии в БерлинеГерманияГрузияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Диписточник рассказал о действиях США в Ливии
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Посольства США, Канады и Германии предостерегли Киев от сведения счетов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Сотрудник полиции
В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Саммит ЕС
ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния