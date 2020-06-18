Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573129841.html
Диписточник рассказал о действиях США в Ливии
США негласно подталкивают стороны конфликта в Ливии к продолжению силового противостояния, стремясь обеспечить свои интересы в этой стране, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:45
вашингтон (город)
ливия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:80:3001:1768_1400x0_80_0_0_6c56a2f0748263a82b663c31121e833c.jpg
https://ria.ru/20200617/1573057821.html
вашингтон (город)
ливия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:80:3001:1768_1400x0_80_0_0_6c56a2f0748263a82b663c31121e833c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:0:2573:1929_1400x0_80_0_0_dbd1f25236b42f7d96effc94c9e64742.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_173:0:2102:1929_1400x0_80_0_0_a6ed5e69b411105211d0cc8983f213a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон (город), ливия, сша, в мире

Диписточник рассказал о действиях США в Ливии

15:29 18.06.2020 (обновлено: 15:45 18.06.2020)
480
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США негласно подталкивают стороны конфликта в Ливии к продолжению силового противостояния, стремясь обеспечить свои интересы в этой стране, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Следует напомнить, что именно Соединенные Штаты были флагманом натовской военной интервенции в Ливийскую Джамахирию в 2011 году, которая привела страну к ее нынешнему состоянию", - сказал он.
"Впоследствии Вашингтон устранился от коллективных усилий по содействию комплексному политическому ливийскому урегулированию, заняв выжидательную позицию. При этом американцы негласно подталкивают стороны вооруженного конфликта к продолжению силового противостояния, стремясь обеспечить свои интересы на всей территории Ливии",- добавили собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 июня, 13:02
Лавров: влияние США в Ливии в целях прекращения огня было бы позитивным
100290
Обсудить 0
Вашингтон (город)ЛивияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
Ливия
США хотят закрепить свое военное присутствие в Ливии, заявил источник
Ливия
Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах
Автомобили полиции Германии
В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Ливия. Город Триполи
Источник рассказал, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в Ливии
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Посольства США, Канады и Германии предостерегли Киев от сведения счетов
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
В экстренных службах назвали возможную причину появления пятна в Умбозере
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Хусейн Арнус
Премьер Сирии обсудил с вице-президентом Ирана действия против санкций
Тайга
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
Петр Порошенко
У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
USS Oak Hill (LSD-51)
Американский десантный корабль-док начал переход в Черное море
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния