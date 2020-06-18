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У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит у здания Печерского районного суда Киева, где в четверг должно начаться заседание по избранию РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:29
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

15:29 18.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит у здания Печерского районного суда Киева, где в четверг должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Порошенко подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Позже пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. Генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.
"Сегодня пытаются не просто сводить политические счеты, не просто делать нападки, сегодня это настоящий террор", - сказала на митинге жена экс-президента Марина Порошенко. Она пришла на заседание в футболке с фотографией Порошенко.
На митинге присутствуют также депутаты Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность". При этом участники митинга заявляют, что у них мирный протест.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 15:27
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Протестующие установили возле суда большой экран, на котором будет транслироваться заседание суда. Улица Владимирская, где расположен суд перекрыта. Митингующие держат украинские и партийные флаги. При этом полиции на митинге практически нет.
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
11 июня, 09:55
Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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