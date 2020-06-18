У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит у здания Печерского районного суда Киева, где в четверг должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Порошенко подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Позже пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. Генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.
"Сегодня пытаются не просто сводить политические счеты, не просто делать нападки, сегодня это настоящий террор", - сказала на митинге жена экс-президента Марина Порошенко. Она пришла на заседание в футболке с фотографией Порошенко.
На митинге присутствуют также депутаты Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность". При этом участники митинга заявляют, что у них мирный протест.
Протестующие установили возле суда большой экран, на котором будет транслироваться заседание суда. Улица Владимирская, где расположен суд перекрыта. Митингующие держат украинские и партийные флаги. При этом полиции на митинге практически нет.
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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