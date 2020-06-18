У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

Протестующие установили возле суда большой экран, на котором будет транслироваться заседание суда. Улица Владимирская, где расположен суд перекрыта. Митингующие держат украинские и партийные флаги. При этом полиции на митинге практически нет.

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.