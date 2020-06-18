На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку, а также цифровые пропуска. Прибывающие в регион на работу должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19. Власти региона сократили для возвращающихся с материка жителей области сроки обсервации: вместо обязательного для всех прибывающих двухнедельного карантина они будут находиться в изоляции пять дней.