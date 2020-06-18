На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Еще 24 случая коронавирусной инфекции за сутки выявлено на Сахалине, число заболевших достигло 432 человек, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 18 июня в Сахалинской области 432 случая заболевания, 115 человек выписаны с выздоровлением, 317 проходят лечение", - отметил глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди новых инфицированных есть прибывшие из других регионов, члены семей ранее заболевших, в том числе военнослужащего с курильского острова Шикотан, сотрудники областной больницы, один росгвардеец.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку, а также цифровые пропуска. Прибывающие в регион на работу должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19. Власти региона сократили для возвращающихся с материка жителей области сроки обсервации: вместо обязательного для всех прибывающих двухнедельного карантина они будут находиться в изоляции пять дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.