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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573129331.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Еще 24 случая коронавирусной инфекции за сутки выявлено на Сахалине, число заболевших достигло 432 человек, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:31
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
валерий лимаренко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
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На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

15:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Еще 24 случая коронавирусной инфекции за сутки выявлено на Сахалине, число заболевших достигло 432 человек, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 18 июня в Сахалинской области 432 случая заболевания, 115 человек выписаны с выздоровлением, 317 проходят лечение", - отметил глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди новых инфицированных есть прибывшие из других регионов, члены семей ранее заболевших, в том числе военнослужащего с курильского острова Шикотан, сотрудники областной больницы, один росгвардеец.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку, а также цифровые пропуска. Прибывающие в регион на работу должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19. Власти региона сократили для возвращающихся с материка жителей области сроки обсервации: вместо обязательного для всех прибывающих двухнедельного карантина они будут находиться в изоляции пять дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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