Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью

Якобашвили отметил, что нефтяной сфере рано или поздно придет конец.

"Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир", — сказал он.

Предприниматель призвал использовать имеющиеся возможности для того, чтобы заменить нефтяную отрасль чем-то другим. Он подчеркнул, что в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электроэнергией и батареями.

"Это важнейшая вещь, которую надо сделать", — подчеркнул вице-президент РСПП.

По его мнению, сейчас самое важное — это идеи, способные перевернуть мир. Именно их следует перенимать и заимствовать.

Кроме того, Якобашвили выступил за новую экономическую политику со снятием налоговых, судебных и других барьеров.

"Россия имеет огромнейший потенциал, но не использует его", — сказал бизнесмен.

Он считает, что Россия должна находиться на более высоком месте по уровню доходов и развития.