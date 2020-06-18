https://ria.ru/20200618/1573129208.html
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили прокомментировал слова Анатолия Чубайса, сравнившего нефтяную отрасль РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:22
2020-06-18T17:11
россия
давид якобашвили
российский союз промышленников и предпринимателей
анатолий чубайс
экономика
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Те же батареи и пластик производят из нефтепродуктов. Так что если совсем помрет эта лошадь, то помрут и все всадники, так или иначе сидящие на этой лошади. Альтернатив по глобальной замене нефтепродуктов пока нет и не предвидится. Кто придумает такие технологии - станет долларовым триллионером за пару лет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, давид якобашвили, российский союз промышленников и предпринимателей, анатолий чубайс, экономика
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
) Давид Якобашвили
прокомментировал слова Анатолия Чубайса
, сравнившего нефтяную отрасль с дохлой лошадью. Об этом он заявил РБК
.
Якобашвили отметил, что нефтяной сфере рано или поздно придет конец.
"Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир", — сказал он.
Предприниматель призвал использовать имеющиеся возможности для того, чтобы заменить нефтяную отрасль чем-то другим. Он подчеркнул, что в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электроэнергией и батареями.
"Это важнейшая вещь, которую надо сделать", — подчеркнул вице-президент РСПП.
По его мнению, сейчас самое важное — это идеи, способные перевернуть мир. Именно их следует перенимать и заимствовать.
Кроме того, Якобашвили выступил за новую экономическую политику со снятием налоговых, судебных и других барьеров.
"Россия имеет огромнейший потенциал, но не использует его", — сказал бизнесмен.
Он считает, что Россия должна находиться на более высоком месте по уровню доходов и развития.
"И это возможно, никто не скажет, что у нас руки не из того места растут, они растут из нормального места, просто надо дать им применение", — заключил Якобашвили.