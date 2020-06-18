Сербия хочет развивать товарооборот с Россией

БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербия хочет увеличить уровень товарооборота с Россией, который в прошлом году составил 3,5 миллиарда долларов, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

"Мы разговаривали об экономических вопросах. Россия - один из самых главных внешнеторговых партнеров (Сербии) с высоким уровнем товарооборота, и этот уровень составлял в прошлом году 3,5 миллиарда долларов. И мы хотим, чтобы он продолжал развиваться", - сказал Дачич.

По его словам, это станет темой российско-сербской межправкомиссии. "Я буду вести разговор об этом как сопредседатель межправительственной комиссии с зампредседателя правительства РФ господином (Юрием) Борисовым", - сказал глава МИД Сербии.