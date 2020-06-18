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Сербия хочет развивать товарооборот с Россией
Сербия хочет увеличить уровень товарооборота с Россией, который в прошлом году составил 3,5 миллиарда долларов, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:20
ивица дачич
юрий борисов (вице-премьер)
сергей лавров
мид сербии
сербия
экономика
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ивица дачич, юрий борисов (вице-премьер), сергей лавров, мид сербии, сербия, экономика

Сербия хочет развивать товарооборот с Россией

15:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербия хочет увеличить уровень товарооборота с Россией, который в прошлом году составил 3,5 миллиарда долларов, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы разговаривали об экономических вопросах. Россия - один из самых главных внешнеторговых партнеров (Сербии) с высоким уровнем товарооборота, и этот уровень составлял в прошлом году 3,5 миллиарда долларов. И мы хотим, чтобы он продолжал развиваться", - сказал Дачич.
По его словам, это станет темой российско-сербской межправкомиссии. "Я буду вести разговор об этом как сопредседатель межправительственной комиссии с зампредседателя правительства РФ господином (Юрием) Борисовым", - сказал глава МИД Сербии.
"Я считаю, что наши отношения никогда не были лучше, чем сейчас", - добавил он.
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