Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин

"На сегодняшний день все-таки примерно третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям. Это признаки фиктивности, когда появляются компании с 1-2 работающими людьми. Это относительно короткий период деятельности компании - до шести месяцев", - рассказал Чиханчин.

Президент РФ подчеркнул, что все эти дела должны быть доведены до суда, чтобы они "не затухли по дороге". "Будем стараться", - пообещал глава Росфинмониторинга.

При этом, по его словам, ситуация по всем нацпроектам складывается примерно одинаковым образом. "Если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный. Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - сказал он.