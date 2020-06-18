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Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин
Около трети исполнителей контрактов по нацпроектам находятся в зоне особого внимания Росфинмониторинга из-за рисков нарушений, сообщил глава ведомства Юрий... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:18
юрий чиханчин
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юрий чиханчин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, пензенская область, хабаровский край, экономика

Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин

15:18 18.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / РИА Новости
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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около трети исполнителей контрактов по нацпроектам находятся в зоне особого внимания Росфинмониторинга из-за рисков нарушений, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день все-таки примерно третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям. Это признаки фиктивности, когда появляются компании с 1-2 работающими людьми. Это относительно короткий период деятельности компании - до шести месяцев", - рассказал Чиханчин.
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Он сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил картельные сговоры в этой сфере на 700 миллионов рублей в текущем году, эти контракты были расторгнуты. "Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов рублей арестовано", - сказал Чиханчин.
Президент РФ подчеркнул, что все эти дела должны быть доведены до суда, чтобы они "не затухли по дороге". "Будем стараться", - пообещал глава Росфинмониторинга.
При этом, по его словам, ситуация по всем нацпроектам складывается примерно одинаковым образом. "Если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный. Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - сказал он.
"Что касается непосредственно по субъектам, то здесь по ряду субъектов действительно есть риски - это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край. Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами", - добавил глава ведомства.
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Юрий ЧиханчинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПензенская областьХабаровский крайЭкономика
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