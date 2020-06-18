https://ria.ru/20200618/1573128928.html
Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин
Около трети исполнителей контрактов по нацпроектам находятся в зоне особого внимания Росфинмониторинга из-за рисков нарушений, сообщил глава ведомства Юрий... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:18
2020-06-18T15:18
юрий чиханчин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
пензенская область
хабаровский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, пензенская область, хабаровский край, экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Около трети исполнителей контрактов по нацпроектам находятся в зоне особого внимания Росфинмониторинга
из-за рисков нарушений, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"На сегодняшний день все-таки примерно третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям. Это признаки фиктивности, когда появляются компании с 1-2 работающими людьми. Это относительно короткий период деятельности компании - до шести месяцев", - рассказал Чиханчин.
Он сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФАС
и ФСБ
выявил картельные сговоры в этой сфере на 700 миллионов рублей в текущем году, эти контракты были расторгнуты. "Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов рублей арестовано", - сказал Чиханчин.
Президент РФ подчеркнул, что все эти дела должны быть доведены до суда, чтобы они "не затухли по дороге". "Будем стараться", - пообещал глава Росфинмониторинга.
При этом, по его словам, ситуация по всем нацпроектам складывается примерно одинаковым образом. "Если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный. Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - сказал он.
"Что касается непосредственно по субъектам, то здесь по ряду субъектов действительно есть риски - это Ставрополье, Пензенская область
, Хабаровский край
. Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами", - добавил глава ведомства.