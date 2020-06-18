ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.

"ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года", - говорится в релизе.

Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе, отмечается в сообщении.

Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

В релизе отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.