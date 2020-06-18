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ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:34
россия
санкции в отношении россии
республика крым
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, санкции в отношении россии, республика крым, экономика

ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

15:18 18.06.2020 (обновлено: 15:34 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС
Саммит ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.
"ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года", - говорится в релизе.
Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе, отмечается в сообщении.
Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.
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В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
В релизе отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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РоссияСанкции в отношении РоссииРеспублика КрымЭкономика
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