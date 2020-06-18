Минобороны показало видео с началом опытной вакцинации против COVID-19

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны РФ распространило в четверг видеоматериалы, связанные с началом опытной вакцинации против COVID-19 18 добровольцам в госпитале имени Бурденко.

На одном из них медработник Светлана Волчихина сообщила, что ведение препарата прошло согласно протоколу.

"Вакцина введена полностью всем добровольцам, через тридцать минут после введения вакцинации у них начались осмотры, доктора проходят и их осматривают. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказала Волчихина.

На другом один добровольцев по имени Кирилл рассказал о своих ощущениях от применения препарата.

"Стандартная ситуация, помогаем, как можем, просили добровольцев, почему не помочь. Все отлично, обычный укол, боли, ничего не чувствуем. Ничего в этом героического не вижу", - рассказал он.