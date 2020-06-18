https://ria.ru/20200618/1573128800.html
Минобороны показало видео с началом опытной вакцинации против COVID-19
Минобороны РФ распространило в четверг видеоматериалы, связанные с началом опытной вакцинации против COVID-19 18 добровольцам в госпитале имени Бурденко. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:17
2020-06-18T15:17
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коронавирусы
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Минобороны показало на видео введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса.
2020-06-18T15:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны РФ
распространило в четверг видеоматериалы, связанные с началом опытной вакцинации против COVID-19
18 добровольцам в госпитале имени Бурденко.
На одном из них медработник Светлана Волчихина сообщила, что ведение препарата прошло согласно протоколу.
"Вакцина введена полностью всем добровольцам, через тридцать минут после введения вакцинации у них начались осмотры, доктора проходят и их осматривают. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказала Волчихина.
На другом один добровольцев по имени Кирилл рассказал о своих ощущениях от применения препарата.
"Стандартная ситуация, помогаем, как можем, просили добровольцев, почему не помочь. Все отлично, обычный укол, боли, ничего не чувствуем. Ничего в этом героического не вижу", - рассказал он.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.