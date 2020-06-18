Порошенко прибыл в суд, где запланировано избрание ему меры пресечения

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где в четверг должно начаться заседание по избрании ему меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Порошенко подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Позже пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. Генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.

"Последние три дня и три ночи были очень тяжелыми для меня лично", - сказал Порошенко, выступая на митинге.

При этом процесс над ним он назвал "судилищем". "Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где стопроцентно их (власти - ред.) прокуроры требуют ареста", - добавил экс-президент.

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.