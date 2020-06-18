Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200618/1573128599.html
Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье
Власти Московской области фиксируют снижение количества жалоб на стоимость вывоза отходов, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518317_0:52:1000:615_1400x0_80_0_0_ff35e6f52d4d325010eb1225ba4f4c7c.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518317_0:52:1000:615_1400x0_80_0_0_ff35e6f52d4d325010eb1225ba4f4c7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518317_56:0:945:667_1400x0_80_0_0_4ab04b352613c609f811fe9cce2d2816.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518317_167:0:834:667_1400x0_80_0_0_76313789cb2299aeb35681e81c4d5f49.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская областная дума, московская область (подмосковье), общество

Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье

15:16 18.06.2020
188
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз и утилизация мусора
Вывоз и утилизация мусора
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Власти Московской области фиксируют снижение количества жалоб на стоимость вывоза отходов, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина в ходе "Правительственного часа" в Мособлдуме.
"В прошлом году мы зафиксировали свыше двух тысяч обращений, было собрано более 10 тысяч обращений. Топ жалоб – мусор и тарифы на вывоз. В этом году проблема ушла с первой строчки и жалоб стало меньше", - сказала Пичугина.
По ее словам в настоящее время наибольшее количество обращений поступает по вопросам отопления и высокой стоимости присоединения к газоснабжению.
002000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Тайга
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Веретеница ломкая
Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье
Лосось на гриле
Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Ивица Дачич
Сербия хочет развивать товарооборот с Россией
Замглавы администрации края Андрей Коробка
Коробка: несмотря на пандемию, экспорт продукции АПК Кубани не снизился
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционный список по Венесуэле
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генпрокурор: в России мусорная реформа проходит с системными нарушениями
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы
В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
Спасение крошки: реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил отношения между Россией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
Лихачев рассказал об утилизации промышленных отходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния