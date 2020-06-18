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Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье
Власти Московской области фиксируют снижение количества жалоб на стоимость вывоза отходов, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
2020-06-18T15:16
новости подмосковья
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общество
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московская область (подмосковье)
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), общество