Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье

"В прошлом году мы зафиксировали свыше двух тысяч обращений, было собрано более 10 тысяч обращений. Топ жалоб – мусор и тарифы на вывоз. В этом году проблема ушла с первой строчки и жалоб стало меньше", - сказала Пичугина.