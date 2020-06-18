Во время встреч с Ким Чен Ыном Трамп думал о позировании, считает Болтон

"Был сделан значительный акцент на позирование для фото и реакцию прессы на это, и слишком мало или вообще никакого внимания не уделялось тому, как влияют такие встречи на переговорную позицию США", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News, фрагменты которого были опубликованы в четверг.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.

Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.