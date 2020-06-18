Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573128460.html
Во время встреч с Ким Чен Ыном Трамп думал о позировании, считает Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп во время встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном уделял больше... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:14
джон болтон
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:0:3692:2077_1400x0_80_0_0_c2f48d4a1767e7a7b362b8d6cec3f59f.jpg
https://ria.ru/20200618/1573118937.html
https://ria.ru/20200618/1573123016.html
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:0:3692:2077_1400x0_80_0_0_c2f48d4a1767e7a7b362b8d6cec3f59f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_302:0:3583:2461_1400x0_80_0_0_aa6a52f0b7b3c7b4629614db10025ef8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_712:0:3173:2461_1400x0_80_0_0_2a4c932d6af5e5fe25aee47f8b1265f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире

Во время встреч с Ким Чен Ыном Трамп думал о позировании, считает Болтон

15:14 18.06.2020
365
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп во время встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном уделял больше внимания позированию для фото, а не важности самих встреч.
"Был сделан значительный акцент на позирование для фото и реакцию прессы на это, и слишком мало или вообще никакого внимания не уделялось тому, как влияют такие встречи на переговорную позицию США", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News, фрагменты которого были опубликованы в четверг.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 13:11
Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Вчера, 14:02
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
030000
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Порошенко прибыл в суд, где запланировано избрание ему меры пресечения
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Посольства США, Канады и Германии предостерегли Киев от сведения счетов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Президент США Дональд Трамп
Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
ФСБ опубликовала показания эстонских карателей после войны
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Греция и Египет провели переговоры по разграничению экономической зоны
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце
Саммит ЕС
ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
Новорожденный
На Украине ребенка назвали Зеленским
Моему брату Сергею: глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару
Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару в честь юбилея
Автомобиль украинской полиции
В Чернигове забросали яйцами машину депутата от "Оппозиционной платформы"
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния