Во время встреч с Ким Чен Ыном Трамп думал о позировании, считает Болтон

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп во время встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном уделял больше внимания позированию для фото, а не важности самих встреч.
"Был сделан значительный акцент на позирование для фото и реакцию прессы на это, и слишком мало или вообще никакого внимания не уделялось тому, как влияют такие встречи на переговорную позицию США", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News, фрагменты которого были опубликованы в четверг.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.