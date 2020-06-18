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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573128203.html
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
Дополнительные участки для голосования по поправкам в большом количестве организованы не будут, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на экспертной площадке... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:11
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, общество

Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования

15:11 18.06.2020
97
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дополнительные участки для голосования по поправкам в большом количестве организованы не будут, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на экспертной площадке при Центризбиркоме,
"У нас дополнительных, каких-то новых участков выше обычного количества, их практически нет, очень мало. Мы ничего там не навыдумывали. У нас 96,5 тысяч участков избирательных традиционных, из них 2,5 тысячи - это вот такие временные участки, в основном это традиционные - в больницах, ...на вокзалах, в аэропортах. Вот эти 2,5 тысячи - не более того", - сказала председатель ЦИК.
Она подчеркнула, что больницы, которые принимают больных коронавирусом, в этом случае "вообще исключаются".
Памфилова добавила, что из 94 тысяч участков для голосования часть могут быть при необходимости вынесены на свежий воздух, при этом автоматически перенесут "все, что положено".
"Может быть, вместо стен они поставят какие-то стойки для стендов, чтобы вся информация, которая требуется и обязана быть на участке, она была", - сказала председатель ЦИК.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 14:53
ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
200002
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФОбщество
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