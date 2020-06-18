Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дополнительные участки для голосования по поправкам в большом количестве организованы не будут, заявила председатель ЦИК Дополнительные участки для голосования по поправкам в большом количестве организованы не будут, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на экспертной площадке при Центризбиркоме,

"У нас дополнительных, каких-то новых участков выше обычного количества, их практически нет, очень мало. Мы ничего там не навыдумывали. У нас 96,5 тысяч участков избирательных традиционных, из них 2,5 тысячи - это вот такие временные участки, в основном это традиционные - в больницах, ...на вокзалах, в аэропортах. Вот эти 2,5 тысячи - не более того", - сказала председатель ЦИК.

Она подчеркнула, что больницы, которые принимают больных коронавирусом, в этом случае "вообще исключаются".

Памфилова добавила, что из 94 тысяч участков для голосования часть могут быть при необходимости вынесены на свежий воздух, при этом автоматически перенесут "все, что положено".