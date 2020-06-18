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В ДНР заявили, что подавили огневую точку украинских силовиков в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневую точку украинских силовиков в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:07
ситуация в днр и лнр
коминтерново
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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коминтерново
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, коминтерново, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что подавили огневую точку украинских силовиков в Донбассе

15:07 18.06.2020
4630
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневую точку украинских силовиков в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
По словам Никитина, украинские силовики вели огонь из миномета по селу Коминтерново на юге республики. В результате обстрела повреждены жилой дом и хозпостройки.
"Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая точка была подавлена. По предварительным данным, один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения", - сказал Никитин.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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