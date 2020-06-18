https://ria.ru/20200618/1573127956.html
В ДНР заявили, что подавили огневую точку украинских силовиков в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневую точку украинских силовиков в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:07
2020-06-18T15:07
ситуация в днр и лнр
коминтерново
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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2
коминтерново
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, коминтерново, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире