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Вершинин провел беседу с временным поверенным в делах Израиля
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне обсудили возросший уровень сотрудничества между Россией и Израилем в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:07
сергей вершинин
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353
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сергей вершинин, сирия, оон, израиль, в мире

Вершинин провел беседу с временным поверенным в делах Израиля

15:07 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне обсудили возросший уровень сотрудничества между Россией и Израилем в различных областях, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Вершинин принял Ливне по его просьбе.
"В ходе беседы стороны отметили возросший уровень сотрудничества между Россией и Израилем в различных областях, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции", - сообщили в МИД РФ.
Кроме того, обсуждались актуальные вопросы повестки дня Совета Безопасности ООН с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования и ситуацию вокруг Сирии.
"Подробно рассмотрены задачи двустороннего взаимодействия на различных международных площадках в интересах недопущения героизации нацизма и искажения итогов Второй мировой войны", - добавили в МИД.
Абдельхафиз Нофаль
Вчера, 15:04
Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в СБ ООН планов Израиля
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Сергей ВершининСирияООНИзраильВ мире
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