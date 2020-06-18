https://ria.ru/20200618/1573127898.html
Вершинин провел беседу с временным поверенным в делах Израиля
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне обсудили возросший уровень сотрудничества между Россией и Израилем в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:07
2020-06-18T15:07
сергей вершинин
сирия
оон
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573127704.html
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, сирия, оон, израиль, в мире