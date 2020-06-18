Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в СБ ООН планов Израиля

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Палестина надеется, что результатом обсуждения в Совбезе ООН 24 июня проблемы вокруг планов Израиля по аннексии Иорданской долины станут конкретные действия тех стран, которые не поддерживают позицию Израиля, сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
"24 июня будет собрание Совета Безопасности для обсуждения этих тем. Мы надеемся, что государства, которые выступают против "сделки века" и против аннексии, перейдут к реализации своих требований, чтобы сохранить хотя бы минимум для мирного урегулирования", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы хотим, чтобы позиция этих стран была не просто против аннексии, мы хотим, чтобы они признали государство Палестина. В 2012 году более 130 государств признали, что Палестина находится под оккупацией, почему бы не перейти к следующему шагу и почему бы не признать государство Палестина? Они должны принять более серьёзные решения, если Израиль пойдёт на это (аннексию - ред.). Мы надеемся, что 24 июня в Нью-Йорке будут более точные результаты собрания СБ", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран, включая ЕС, этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
В ЕС заявляли, что аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе.