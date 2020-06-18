Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в СБ ООН планов Израиля

"24 июня будет собрание Совета Безопасности для обсуждения этих тем. Мы надеемся, что государства, которые выступают против "сделки века" и против аннексии, перейдут к реализации своих требований, чтобы сохранить хотя бы минимум для мирного урегулирования", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".