МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Правительство не обсуждает повышение налога для богатых, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Правительство не обсуждает повышение налога для богатых, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков

Ранее о желании ввести прогрессивную шкалу налогов в России писал Forbes . По информации издания, рассматривается вариант повышения ставки с 13 до 15% для людей, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей.

Позднее в Кремле заявили, что окончательных решений по этому вопросу пока не принималось. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что идея обсуждалась на экспертном уровне.

Он пообещал проинформировать, если ставку НДФЛ решат изменить.

"Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются... очень быстро", - сказал он.

"Надо было сделать давно"

Идею поддержали в КПРФ и ЛДПР. Так, Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что члены партии предлагали закрепить прогрессивную шкалу налогов в Конституции, чтобы "все недра служили каждому гражданину".

"Поэтому я не удивляюсь, что правительство отреагирует на наши предложения, но надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", - сказал лидер коммунистической партии.

По его мнению, эти деньги нужно направить в том числе на поддержку детей войны, а также на развитие образования, медицины и науки.

Освободить малоимущих от налогов

В свою очередь, зампред фракции ЛДПР , глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал повышение налогов для богатых, но с освобождением от налогов малоимущих с доходами ниже двух МРОТ.

Он отметил, что ставка в 13% - одна из самых низких и была установлена в 2000-х годах, чтобы вывести теневую экономику из тени.

"Но время прошло и мы видим, как сегодня миллионы граждан получают на уровне МРОТ и у них еще удерживается подоходный налог, что, конечно, несправедливо. Поэтому прогрессивная школа налогообложения - это от нулевой ставки и до максимальной, а не банальное увеличение существующего налога", - отметил парламентарий.

Перенять зарубежный опыт

В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что ЛДПР неоднократно выступала за введение прогрессивной шкалы налогообложения или, по крайней мере, налога на сверхдоходы – это опыт большинства европейских стран.

"Буквально на днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал конкретные параметры "зарплатной" реформы в России. Мы должны двигаться к тому, чтобы минимальная зарплата была 30 тысяч рублей – не менее тысячи рублей в день. А максимальная – 500 тысяч рублей. При этом все сверходоходы облагаются повышенным налогом – до 70%", - отметили в партии.