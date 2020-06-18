Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573127523.html
Правительство не обсуждает повышение налога для богатых
Правительство не обсуждает повышение налога для богатых, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:02
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
геннадий зюганов
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
https://ria.ru/20200617/1573091201.html
https://ria.ru/20200602/1572363006.html
https://ria.ru/20200413/1569949594.html
Кто бы сомневался....
21
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a40c135817850d2714c5d5ca1cbec6f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_287:0:2335:2048_1400x0_80_0_0_faa6a695cca393eb5a740ab8d154cc02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярослав нилов, лдпр, госдума рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, экономика

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

15:02 18.06.2020
2784
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Правительство не обсуждает повышение налога для богатых, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Ранее о желании ввести прогрессивную шкалу налогов в России писал Forbes. По информации издания, рассматривается вариант повышения ставки с 13 до 15% для людей, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей.
Позднее в Кремле заявили, что окончательных решений по этому вопросу пока не принималось. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что идея обсуждалась на экспертном уровне.
Он пообещал проинформировать, если ставку НДФЛ решат изменить.
"Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются... очень быстро", - сказал он.

"Надо было сделать давно"

Идею поддержали в КПРФ и ЛДПР. Так, Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что члены партии предлагали закрепить прогрессивную шкалу налогов в Конституции, чтобы "все недра служили каждому гражданину".
"Поэтому я не удивляюсь, что правительство отреагирует на наши предложения, но надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", - сказал лидер коммунистической партии.
По его мнению, эти деньги нужно направить в том числе на поддержку детей войны, а также на развитие образования, медицины и науки.
Логотип партии Единая Россия
17 июня, 22:25
Фракция ЕР поддержала возврат к дифференциации подоходного налога

Освободить малоимущих от налогов

В свою очередь, зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал повышение налогов для богатых, но с освобождением от налогов малоимущих с доходами ниже двух МРОТ.
Он отметил, что ставка в 13% - одна из самых низких и была установлена в 2000-х годах, чтобы вывести теневую экономику из тени.
"Но время прошло и мы видим, как сегодня миллионы граждан получают на уровне МРОТ и у них еще удерживается подоходный налог, что, конечно, несправедливо. Поэтому прогрессивная школа налогообложения - это от нулевой ставки и до максимальной, а не банальное увеличение существующего налога", - отметил парламентарий.
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
2 июня, 17:36
Глава ФНС рассказал, при каких условиях можно отменить НДФЛ для бедных

Перенять зарубежный опыт

В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что ЛДПР неоднократно выступала за введение прогрессивной шкалы налогообложения или, по крайней мере, налога на сверхдоходы – это опыт большинства европейских стран.
"Буквально на днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал конкретные параметры "зарплатной" реформы в России. Мы должны двигаться к тому, чтобы минимальная зарплата была 30 тысяч рублей – не менее тысячи рублей в день. А максимальная – 500 тысяч рублей. При этом все сверходоходы облагаются повышенным налогом – до 70%", - отметили в партии.
В ЛДПР уточнили, что цель этого предложения – снизить число бедных в России и резко увеличить финансирование здравоохранения и образования.
Американские доллары
13 апреля, 10:51
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
84001424
Обсудить 5
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Кто бы сомневался....
18 июня, 18:09
mmiasnikov
1620300
Рекомендуем
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Росфинмониторинг: фирмы-однодневки в гособоронзаказ больше не приходят
Москва, Россия
В России создадут правовую базу для использования грузовых дронов
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Саммит ЕС
ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции
Ивица Дачич
Сербия хочет развивать товарооборот с Россией
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы сотрудничества с Евросоюзом
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния