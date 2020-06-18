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Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах
Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге". РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:14
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
происшествия
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РИА Новости
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353
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россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, происшествия

Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

15:01 18.06.2020 (обновлено: 15:14 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".
"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", - доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом.
"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - поручил Путин. Чиханчин пообещал, что ведомство будет стараться.
Глава Росфинмониторинга рассказал о фирмах-однодневках, которые только появились "и уже выходят на миллиардные контракты". Он отметил, что если в целом посмотреть непосредственно по каждому из национальных проектов, то картина примерно одинаковая по всем.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Вчера, 14:43
Путин попросил Чиханчина сообщить о том, как расходуются средства бюджета
"Немножко, может быть, чуть больше особенностей вызывает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", здесь гораздо лучшая процентная ставка, "Образование" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Мы сейчас по всем этим вопросам работаем непосредственно с правительством. (Михаил) Мишустин выделил специально вице-премьера, и мы с ними отрабатываем этот вопрос", - рассказал Чиханчин.
Также он указал, что если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, "то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный".
"Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - доложил он президенту.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 14:45
Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга
Также Чиханчин отметил, что есть риски непосредственно по субъектам - "это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край".
"Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами. В качестве пилотного проекта мы работаем с Новгородской и Тульской областями. Мы совместно с ними выделили всех исполнителей, находящихся в зоне риска. Они просто взяли их на контроль, своим контрольно-надзорным органам дали поручения. А новгородский губернатор эти объекты прямо взял на контроль и выезжает на них, смотрит. Этот пример, который был предложен Новгородской и Тульской областям, рассматривался на заседании правительства, правительственной комиссией и рекомендован всем субъектам, по такому же принципу построить дальнейшую работу. Это, на наш взгляд, даст возможность нам снизить риски в сфере национальных проектов", - сообщил Чиханчин.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Вчера, 14:59
Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию
7951504560
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РоссияЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ПутинПроисшествия
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