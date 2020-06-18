Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".
"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", - доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом.
"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - поручил Путин. Чиханчин пообещал, что ведомство будет стараться.
Глава Росфинмониторинга рассказал о фирмах-однодневках, которые только появились "и уже выходят на миллиардные контракты". Он отметил, что если в целом посмотреть непосредственно по каждому из национальных проектов, то картина примерно одинаковая по всем.
"Немножко, может быть, чуть больше особенностей вызывает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", здесь гораздо лучшая процентная ставка, "Образование" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Мы сейчас по всем этим вопросам работаем непосредственно с правительством. (Михаил) Мишустин выделил специально вице-премьера, и мы с ними отрабатываем этот вопрос", - рассказал Чиханчин.
Также он указал, что если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, "то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный".
"Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - доложил он президенту.
Также Чиханчин отметил, что есть риски непосредственно по субъектам - "это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край".
"Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами. В качестве пилотного проекта мы работаем с Новгородской и Тульской областями. Мы совместно с ними выделили всех исполнителей, находящихся в зоне риска. Они просто взяли их на контроль, своим контрольно-надзорным органам дали поручения. А новгородский губернатор эти объекты прямо взял на контроль и выезжает на них, смотрит. Этот пример, который был предложен Новгородской и Тульской областям, рассматривался на заседании правительства, правительственной комиссией и рекомендован всем субъектам, по такому же принципу построить дальнейшую работу. Это, на наш взгляд, даст возможность нам снизить риски в сфере национальных проектов", - сообщил Чиханчин.