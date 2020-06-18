Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга , чтобы "они не затухли по дороге".

"Совместно с ФАС ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей - это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", - доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом.

"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", - поручил Путин. Чиханчин пообещал, что ведомство будет стараться.

Глава Росфинмониторинга рассказал о фирмах-однодневках, которые только появились "и уже выходят на миллиардные контракты". Он отметил, что если в целом посмотреть непосредственно по каждому из национальных проектов, то картина примерно одинаковая по всем.

"Немножко, может быть, чуть больше особенностей вызывает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", здесь гораздо лучшая процентная ставка, "Образование" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Мы сейчас по всем этим вопросам работаем непосредственно с правительством. (Михаил) Мишустин выделил специально вице-премьера, и мы с ними отрабатываем этот вопрос", - рассказал Чиханчин.

Также он указал, что если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, "то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный".

"Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", - доложил он президенту.

Также Чиханчин отметил, что есть риски непосредственно по субъектам - "это Ставрополье, Пензенская область , Хабаровский край".