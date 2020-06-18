Лавров: Боррель не высказывал претензий к России из-за помощи с COVID-19

Ранее Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул о звучащих сейчас в адрес РФ обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".