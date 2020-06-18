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Лавров: Боррель не высказывал претензий к России из-за помощи с COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе недавней беседы с ним верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жозеп боррель
коронавирусы
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Лавров: Боррель не высказывал претензий к России из-за помощи с COVID-19

15:01 18.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе недавней беседы с ним верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не высказывал никаких претензий по поводу помощи России тем или иным странам в борьбе с коронавирусом.
Ранее Лавров провел телефонный разговор с Боррелем.
"Он никаких претензий в наш адрес, равно как и в адрес Китайской Народной Республики в связи с тем, что происходит в плане борьбы с коронавирусом, не высказывал", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.
Ранее Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул о звучащих сейчас в адрес РФ обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что те, кто обвиняет РФ в корысти за помощь другим странам в борьбе с COVID-19, пытается достичь своих политических целей или беззастенчиво врет. По его словам, Россия, оказывая помощь другим странам в борьбе с COVID-19, не рассчитывает ни на какие послабления или отмену санкций.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельКоронавирусыИвица ДачичДмитрий МедведевСергей ЛавровЕвросоюзСербияВ мире
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