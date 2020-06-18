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Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию
Финансовые разведки России и Киргизии в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей, незаконный вывод средств из РФ в Киргизию сокращен в семь... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
киргизия
экономика
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РИА Новости
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юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), киргизия, экономика

Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию

14:59 18.06.2020 (обновлено: 15:16 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Финансовые разведки России и Киргизии в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей, незаконный вывод средств из РФ в Киргизию сокращен в семь раз, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Но все равно востребованность в "серых" теневых деньгах остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. В частности, мы сейчас работаем довольно плотно с коллегами из Кыргызстана, так называемая "киргизская схема", куда ушли деньги", - рассказал Чиханчин.
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Он отметил, что "нам помогают еще порядка десяти стран. В общей сложности около 2 миллиардов уже арестовано денег".
"Я думаю, что мы это дело доведем до конца. В семь раз, по крайней мере, сократили вывод денежных средств в Кыргызстан. Спасибо коллегам", - заключил он.
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Юрий ЧиханчинВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КиргизияЭкономика
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