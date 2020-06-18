https://ria.ru/20200618/1573127325.html
Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию
Финансовые разведки России и Киргизии в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей, незаконный вывод средств из РФ в Киргизию сокращен в семь... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:59
2020-06-18T15:16
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
киргизия
экономика
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киргизия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), киргизия, экономика