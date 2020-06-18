Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию

"Но все равно востребованность в "серых" теневых деньгах остается, и недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. В частности, мы сейчас работаем довольно плотно с коллегами из Кыргызстана, так называемая "киргизская схема", куда ушли деньги", - рассказал Чиханчин.

Он отметил, что "нам помогают еще порядка десяти стран. В общей сложности около 2 миллиардов уже арестовано денег".

"Я думаю, что мы это дело доведем до конца. В семь раз, по крайней мере, сократили вывод денежных средств в Кыргызстан. Спасибо коллегам", - заключил он.