Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике

Богданов принял посла Йемена в Москве по его просьбе. "В ходе состоявшейся беседы была обсуждена складывающаяся в Йемене ситуация с акцентом на задачи скорейшего прекращения продолжающегося там последние пять лет военно-политического конфликта и оказания неотложного гуманитарного содействия гражданскому населению страны", - сообщили в МИД.