Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом Аль-Вахейши ситуацию в этой республике с акцентом на задачи скорейшего прекращения продолжающегося конфликта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Богданов принял посла Йемена в Москве по его просьбе. "В ходе состоявшейся беседы была обсуждена складывающаяся в Йемене ситуация с акцентом на задачи скорейшего прекращения продолжающегося там последние пять лет военно-политического конфликта и оказания неотложного гуманитарного содействия гражданскому населению страны", - сообщили в МИД.
Затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-йеменской повестки дня, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль правительства. Однако большинство договоренностей до сих пор остаются невыполненными.