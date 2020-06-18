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Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:58
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ближний восток
михаил богданов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ансар алла, ближний восток, михаил богданов, москва, ходейда (город), оон, в мире

Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике

14:58 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом Аль-Вахейши ситуацию в этой республике с акцентом на задачи скорейшего прекращения продолжающегося конфликта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Богданов принял посла Йемена в Москве по его просьбе. "В ходе состоявшейся беседы была обсуждена складывающаяся в Йемене ситуация с акцентом на задачи скорейшего прекращения продолжающегося там последние пять лет военно-политического конфликта и оказания неотложного гуманитарного содействия гражданскому населению страны", - сообщили в МИД.
Затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-йеменской повестки дня, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль правительства. Однако большинство договоренностей до сих пор остаются невыполненными.
Йемен
14 мая, 02:51
Власти Йемена призвали сепаратистов юга вернуться к мирному соглашению
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Ансар АллаБлижний ВостокМихаил БогдановМоскваХодейда (город)ООНВ мире
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