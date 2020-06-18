Адвокат рассказал о претенденте на пост президента Белоруссии Бабарико

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Статус претендента на пост президента Статус претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико , с которым с утра в четверг сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии проводят следственные действия в рамках уголовного дела Белгазпромбанка , до сих пор не известен, сообщил РИА Новости один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский.

Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, передало, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований КГК Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно". В штабе политика заявили, что адвокатов в здание департамента не допустили.

"Нет. К сожалению, никто ничего нам не говорит. С нами не связывались", - сказал Лаевский, отвечая на вопрос, задержан ли Бабарико и в каком статусе сейчас пребывает, находясь в ДФР.

Он напомнил, что адвокатам пока не удалось попасть к своим клиентам. "Я нахожусь в Генеральной прокуратуре. Планируем подать жалобу на недопуск адвоката к подзащитному", - сказал собеседник.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Тогда сообщалось, что сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Политик полагает, что действия властей носят заказной политический характер.