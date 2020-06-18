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Суд в Берлине получил материалы дела россиянина, обвиненного в убийстве
В камерном суде сената Берлина подтвердили получение материалов по делу россиянина, обвиненного в убийстве в 2019 году, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:55
зелимхан хангошвили
россия
убийство гражданина грузии в берлине
генпрокуратура фрг
грузия
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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зелимхан хангошвили, россия, убийство гражданина грузии в берлине, генпрокуратура фрг, грузия, берлин (город), в мире

Суд в Берлине получил материалы дела россиянина, обвиненного в убийстве

14:55 18.06.2020
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© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. В камерном суде сената Берлина подтвердили получение материалов по делу россиянина, обвиненного в убийстве в 2019 году, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Лиза Яни.
"Могу подтвердить, что материалы обвинения поступили в камерный суд. О точных сроках рассмотрения пока сказать не могу. Сейчас материалы будут проходить проверку, обвинение должно официально обратиться к сторонам процесса, будут определены сроки ответов, и потом суд примет решение, будет ли организован судебный процесс по данному обвинению", - заявила она.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
Вчера, 14:11
В Германии выдвинули обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Ранее в генпрокуратуре ФРГ сообщили о том, что направили в суд Берлина дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в августе 2019 года.
По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ", говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии "российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират" (запрещена в РФ - ред.)".
По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.
По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в городе Брянск, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа 2020 года Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.
В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в германской столице 23 августа. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.
Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
Статуя Фемиды
24 января, 13:52
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
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Зелимхан ХангошвилиРоссияУбийство гражданина Грузии в БерлинеГенпрокуратура ФРГГрузияБерлин (город)В мире
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