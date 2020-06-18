На Украине ребенка назвали Зеленским

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Новорожденному ребенку в Закарпатской области Украины родители дали имя Зеленский, сообщила в четверг пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.
"Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в Facebook управления.
Управление отмечает, что наиболее распространенными именами среди мальчиков в регионе все же стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.
В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.
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