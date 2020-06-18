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На Украине ребенка назвали Зеленским
Новорожденному ребенку в Закарпатской области Украины родители дали имя Зеленский, сообщила в четверг пресс-служба юго-западного межрегионального управления... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:56
михаил зеленский
виктор янукович
закарпатская область
софия (город)
украина
в мире
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закарпатская область
софия (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил зеленский, виктор янукович, закарпатская область, софия (город), украина, в мире

На Украине ребенка назвали Зеленским

14:53 18.06.2020 (обновлено: 14:56 18.06.2020)
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Новорожденному ребенку в Закарпатской области Украины родители дали имя Зеленский, сообщила в четверг пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.
"Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в Facebook управления.
Управление отмечает, что наиболее распространенными именами среди мальчиков в регионе все же стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.
В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.
Новорожденные дети
22 января, 05:30
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
2271142
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Михаил ЗеленскийВиктор ЯнуковичЗакарпатская областьСофия (город)УкраинаВ мире
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