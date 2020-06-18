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ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Центризбиркома, можно через сайт ЦИК, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:53
россия
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, цик рф, политика

ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам

14:53 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Центризбиркома, можно через сайт ЦИК, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.
Ранее в интернете неоднократно появлялись различные ролики и картинки, призывающие голосовать за или против поправок в конституцию.
"ЦИКу легко прояснить этот вопрос (какие материалы подготовлены по заказу ЦИК - ред.) - мы все наши информационные материалы вывешиваем на нашем сайте. Поэтому все интересующиеся могут посмотреть, какие именно ЦИК выпустил информационные материалы. Иные материалы, которые не являются циковскими, имеют право распространяться, но, соответственно, без участия ЦИК, исходя из общих требований законодательства", - сказала Гришина.
Она добавила, что "выявлять и как-то градировать" подобные материалы "нет никакой необходимости, не имеет правового смысла такое выявление в том числе".
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"Если будет необходимость - мы выступим (с заявлением о том, какие именно материалы подготовлены ЦИК - ред.). Если будут поводы, мы выступим, сегодня, во всяком случае, я этого повода не вижу. Если к нам приходят индивидуальные запросы, мы отвечаем", - пояснила Гришина.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
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РоссияЦИК РФПолитика
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