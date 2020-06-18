https://ria.ru/20200618/1573126698.html
ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Центризбиркома, можно через сайт ЦИК, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:53
2020-06-18T14:53
россия
цик рф
политика
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цик рф, политика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Центризбиркома
, можно через сайт ЦИК, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.
Ранее в интернете неоднократно появлялись различные ролики и картинки, призывающие голосовать за или против поправок в конституцию.
"ЦИКу легко прояснить этот вопрос (какие материалы подготовлены по заказу ЦИК - ред.) - мы все наши информационные материалы вывешиваем на нашем сайте. Поэтому все интересующиеся могут посмотреть, какие именно ЦИК выпустил информационные материалы. Иные материалы, которые не являются циковскими, имеют право распространяться, но, соответственно, без участия ЦИК, исходя из общих требований законодательства", - сказала Гришина.
Она добавила, что "выявлять и как-то градировать" подобные материалы "нет никакой необходимости, не имеет правового смысла такое выявление в том числе".
"Если будет необходимость - мы выступим (с заявлением о том, какие именно материалы подготовлены ЦИК - ред.). Если будут поводы, мы выступим, сегодня, во всяком случае, я этого повода не вижу. Если к нам приходят индивидуальные запросы, мы отвечаем", - пояснила Гришина.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.