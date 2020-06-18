ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам

Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото

Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Проверить, соответствует ли информация о голосовании по поправкам в конституцию официальной позиции Центризбиркома , можно через сайт ЦИК, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.

Ранее в интернете неоднократно появлялись различные ролики и картинки, призывающие голосовать за или против поправок в конституцию.

"ЦИКу легко прояснить этот вопрос (какие материалы подготовлены по заказу ЦИК - ред.) - мы все наши информационные материалы вывешиваем на нашем сайте. Поэтому все интересующиеся могут посмотреть, какие именно ЦИК выпустил информационные материалы. Иные материалы, которые не являются циковскими, имеют право распространяться, но, соответственно, без участия ЦИК, исходя из общих требований законодательства", - сказала Гришина.

Она добавила, что "выявлять и как-то градировать" подобные материалы "нет никакой необходимости, не имеет правового смысла такое выявление в том числе".

"Если будет необходимость - мы выступим (с заявлением о том, какие именно материалы подготовлены ЦИК - ред.). Если будут поводы, мы выступим, сегодня, во всяком случае, я этого повода не вижу. Если к нам приходят индивидуальные запросы, мы отвечаем", - пояснила Гришина.