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Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО
Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО, заявил председатель правительства, глава МИД республики Ивица Дачич. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:12
нато
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
нато, сербия, в мире

Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО

14:52 18.06.2020 (обновлено: 15:12 18.06.2020)
169
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербия не рассматривает вопрос членства в НАТО, заявил председатель правительства, глава МИД республики Ивица Дачич.
"Касательно НАТО - у нас нет никаких отношений с ними. То есть, у нас есть отношения в плане партнерства для мира, но членство в НАТО никогда не обсуждается. Оно практически не присутствует в нашей общественности, никто это не упоминает, все знают об этом" , - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Эсминец ВМС США Дональд Кук и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
1 июня, 15:23
Россия предложила НАТО снизить градус напряжения в Европе
Министр обороны страны Александр Вулин сообщил в декабре 2019 года, что в стратегию обороны власти Сербии впервые включили сотрудничество не только с НАТО, но и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Руководство страны ранее многократно подчеркивало нейтралитет Сербии в отношении военных союзов согласно парламентской резолюции 2007 года.
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