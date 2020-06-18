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Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса
Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:17
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Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Минобороны показало на видео введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса.
2020-06-18T14:51
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коронавирус mers, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье - общество, общество

Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса

14:51 18.06.2020 (обновлено: 15:17 18.06.2020)
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса.
Специалисты института разрабатывают вакцину вместе с сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она создана на платформе, на которой ранее делали вакцину против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).
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Как пояснил Борисевич, после вакцинирования иммунитет против этих болезней сохранялся до года. Военные медики рассчитывают, что эффект от прививки сохранится на длительный срок.
По его словам, первые выводы по итогам испытаний создатели смогут сделать в августе-сентябре.

"Если все предусмотренные законом этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины следует ожидать ближе к концу года – так же, как и у зарубежных вакцин", — рассказал Борисевич в интервью "Комсомольской правде".

Предполагается, что вакцина будет вводиться внутримышечно по показаниям лечащего врача.
Ранее в Минобороны сообщили о начале испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в военном клиническом госпитале имени Бурденко. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут появиться к осени этого года.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус MERSКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоОбщество
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