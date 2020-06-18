Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса

"Если все предусмотренные законом этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины следует ожидать ближе к концу года – так же, как и у зарубежных вакцин", — рассказал Борисевич в интервью "Комсомольской правде".