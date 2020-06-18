Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса.
Специалисты института разрабатывают вакцину вместе с сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она создана на платформе, на которой ранее делали вакцину против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).
Как пояснил Борисевич, после вакцинирования иммунитет против этих болезней сохранялся до года. Военные медики рассчитывают, что эффект от прививки сохранится на длительный срок.
По его словам, первые выводы по итогам испытаний создатели смогут сделать в августе-сентябре.
"Если все предусмотренные законом этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины следует ожидать ближе к концу года – так же, как и у зарубежных вакцин", — рассказал Борисевич в интервью "Комсомольской правде".
Предполагается, что вакцина будет вводиться внутримышечно по показаниям лечащего врача.
Ранее в Минобороны сообщили о начале испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в военном клиническом госпитале имени Бурденко. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут появиться к осени этого года.
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