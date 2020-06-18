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На Сахалине медведь напал на пенсионерку
На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:59
сахалин
холмский район
происшествия
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сахалин
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сахалин, холмский район, происшествия

На Сахалине медведь напал на пенсионерку

14:46 18.06.2020 (обновлено: 14:59 18.06.2020)
15290
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн — РИА Новости. На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии.
По словам сотрудника администрации Холмского района, это произошло в дачном поселке СНТ "Железнодорожник".
"Он находится недалеко от железнодорожной станции Николайчук Холмского района. Женщина погибла от полученных ран", — сказал собеседник агентства.
В Министерстве экологии добавили, что оперативная группа Холмского лесничества отстрелила медведя.
"Возраст хищника примерно три-четыре года, вес — около 150 килограммов. Местные жители рассказали охотоведам, что люди подкармливали животное в прошлом году, поэтому молодой зверь не испытывал страха перед человеком", — рассказал представитель ведомства.
Это уже второе нападение медведей на людей на Сахалине с начала июня. Ранее жертвой хищника стал стал геодезист, который в одиночку пошел в лес в Смирныховском районе проверять геодезический знак.
Бурый медведь
9 июня, 05:45
На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя
359962017
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СахалинХолмский районПроисшествия
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