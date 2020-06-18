На Сахалине медведь напал на пенсионерку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн — РИА Новости. На На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии.

По словам сотрудника администрации Холмского района , это произошло в дачном поселке СНТ "Железнодорожник".

"Он находится недалеко от железнодорожной станции Николайчук Холмского района. Женщина погибла от полученных ран", — сказал собеседник агентства.

В Министерстве экологии добавили, что оперативная группа Холмского лесничества отстрелила медведя.

"Возраст хищника примерно три-четыре года, вес — около 150 килограммов. Местные жители рассказали охотоведам, что люди подкармливали животное в прошлом году, поэтому молодой зверь не испытывал страха перед человеком", — рассказал представитель ведомства.