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Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга
Большая "зачистка" банковского сектора РФ позволила за последние полтора года сократить число "серых" банков с десятков до единиц, сообщил в четверг директор... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:11
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика

Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга

14:45 18.06.2020 (обновлено: 15:11 18.06.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большая "зачистка" банковского сектора РФ позволила за последние полтора года сократить число "серых" банков с десятков до единиц, сообщил в четверг директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Хотелось бы отметить, что большая работа, которая была проведена с Центральным банком, с правоохранительными органами, в первую очередь ФСБ и МВД, Генеральной прокуратурой, нам удалось "зачистить" банковский сектор, освободиться от неблагонадежных банков", - сказал Чиханчин.
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"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего", - добавил он.
"И мы их видим и потихоньку начинаем ликвидировать", - заключил директор финансовой разведки.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
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