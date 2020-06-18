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Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга
Большая "зачистка" банковского сектора РФ позволила за последние полтора года сократить число "серых" банков с десятков до единиц, сообщил в четверг директор... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:45
2020-06-18T15:11
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Большая "зачистка" банковского сектора РФ позволила за последние полтора года сократить число "серых" банков с десятков до единиц, сообщил в четверг директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
"Хотелось бы отметить, что большая работа, которая была проведена с Центральным банком, с правоохранительными органами, в первую очередь ФСБ и МВД, Генеральной прокуратурой, нам удалось "зачистить" банковский сектор, освободиться от неблагонадежных банков", - сказал Чиханчин.
"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего", - добавил он.
"И мы их видим и потихоньку начинаем ликвидировать", - заключил директор финансовой разведки.