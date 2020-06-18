Банковский сектор удалось "зачистить", заявил глава Росфинмониторинга

"Хотелось бы отметить, что большая работа, которая была проведена с Центральным банком, с правоохранительными органами, в первую очередь ФСБ и МВД, Генеральной прокуратурой, нам удалось "зачистить" банковский сектор, освободиться от неблагонадежных банков", - сказал Чиханчин.

"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего", - добавил он.